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    İngiltere'de müzisyenler, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti

    Londra'da bir araya gelen sanatçılar, işe geri dönme imkanlarına sahip olmadıklarını söyledi.
    • AA
    • 06.10.2020 - 16:01
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    İngiltere'de müzisyenler, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti

    İngiltere'de yeniden devreye alınan koronavirüs tedbirleri, bazı kesimlerin tepkisini çekmeye devam ediyor.

    Bir grup müzisyen, kısıtlamalar nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıya dikkat çekmek ve hükümetten destek alabilmek için başkent Londra'da müzikli gösteri düzenledi.

    Müzisyenler, Parlamento Meydanı'nda "Let Music Live" adını verdikleri gösteride bir araya geldi.

    İngiliz sanatçılardan korona kısıtlamalarına tepki FOTO GALERi

    İNGİLİZ MÜZİSYENLER KISITLAMALARA TEPKİLİ

    Salgın süresince iş bulamadıkları için ekonomik sıkıntı yaşayan müzisyenler, gösteride, Gustav Holst'un The Planets süitinden eserler çalarak, serbest çalışanlara verilen maksimum yüzde 20'lik desteğe dikkati çekti.

    İngiltere de müzisyenler, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti #1

    "SANATÇILARI DESTEKLEYİN" ÇAĞRISI

    Sanatçılar, daha sonra müzisyenlerin yaklaşık yarısına destek verilmediğine vurgu yapmak için 2 dakika sessiz kaldı. Protestoda, koronavirüs önlemlerine uyulduğu gözlendi.

    İşe geri dönme olanağı veya izni olmadığını belirten müzisyenler, hükümetten sanatçıları desteklemelerini istediklerini söyledi.

    İngiliz sanatçılardan korona kısıtlamalarına tepki ViDEO

    İngiltere de müzisyenler, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti #2

    İngiltere de müzisyenler, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti #3

    İngiltere de müzisyenler, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti #4

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