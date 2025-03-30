İngiltere'de okul yönetimini eleştiren velilere gözaltı

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İngiltere'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Maxie Allen ve eşi Rosalind Levine, kızlarının eğitim gördüğü ilkokul yönetimi ile daha önceleri çok sorun yaşamıştı.

Okula ait bir veli WhatsApp grubuna giren ebeveynler ,WhatsApp grubunda okulun başöğretmenini ve yönetimini eleştirdi.

OKULA GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Yazışmaların ortaya çıkmasıyla ailenin, Hertfordshire'daki Cowley Hill ilkokuluna girmeleri yasaklandı.

Okul yönetimi; personel, veliler ve yöneticiler için üzücü hale geldiğini iddia ettikleri “yüksek hacimli doğrudan yazışmalar ve kamuya açık sosyal medya paylaşımları” sonrasında polisten tavsiye istediğini açıkladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu gelişmelerin ardından aile gözaltına alındı.

Hertfordshire polisi, gözaltıların bu tür konularda rutin olduğu üzere iddiaların tam olarak araştırılması için gerekli olduğunu söyledi.

“TERÖR HÜCRESİ Mİ? UYUŞTURUCU DEPOSU MU?”

Times Radyosu yapımcılarından ebeveyn Allen, 29 Ocak'ta altı polis memurunun evine geldiğini belirtti ve Sky News'e şunları söyledi:

“Bu operasyon nedir? Bir terör hücresi mi, baskın yapacakları bir uyuşturucu deposu mu? Hayır, okulla anlaşmazlık yaşayan iki ebeveyndi.”

Allen'ın Mayıs 2024'te okula yeni bir başöğretmen atanması için başvuruda bulunduğu ancak taleplerinin reddedildiği bildirildi.

Bunun üzerine okulun yöneticilerinin sosyal medyada yer alan “kışkırtıcı ve karalayıcı” yorumlar hakkında velilere mektup yazarak, okulun uyumsuzluğa neden olan herkese karşı harekete geçeceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

OKUL BİNASINA GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Times, ebeveynler Allen ve Levine'in özel bir WhatsApp grubunda uyarılara inanmadıklarını ilettiklerini ve bunun üzerine okulun da ikilinin okul binasına girişini yasakladığını kaydetti. Yasaktan sonra ikili, engelli kızlarının ihtiyaçları konusunda okula düzenli olarak e-posta gönderdiklerini söyledi.

Allen, kendisinin ve eşi Levine'in okul yönetimine karşı tacizde bulunmadıklarını ve hangi iletişimin suç teşkil ettiğinin kendilerine söylenmediğini belirtti.

Levine Sky News'e yaptığı açıklamada olayın kendisi için “açıklanamaz” olduğunu söyledi. Levine, “Ne olduğunu anlayamıyoruz; hiçbir anlam ifade etmiyor. Birkaç soruşturma yaptık, bir WhatsApp grubunda biraz şakalaştık ve sonra tutuklandık” dedi.