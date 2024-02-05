İngiltere'de ordu endişesi: Topyekün savaşa hazır değiliz İngiliz milletvekilleri, ordunun asker sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı konusunda uyardı. Durumun ciddiyetini anlayamamakla suçlanan hükümetten önlem alması istendi.

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İngiltere'de milletvekilleri, Birleşik Krallık ordusunun topyekün bir savaşa hazırlıksız kaldığı konusunda uyardı.

Ülkedeki silahlı kuvvetlerin, ekipman ve insan gücü eksikliğinden oluşan "kısır döngüyü" henüz kıramadığı belirtildi.

Bu durumun, yüksek yoğunluk bir savaşa hazırlığı engellediği belirtildi. Konuya ilişkin "Savaş hazır mıyız?" başlıklı rapor, İngiliz parlamentosu üyeleri tarafından hazırlandı.

NATO ülkelerine Rusya ile savaş uyarısı

NATO ülkelerinden yetkililer, Ukrayna'ya saldırılardan bu yana ittifakın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlıklı olmadığı konusunda endişelerini dile getiriyor.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Koramiral Rob Bauer, ocak ayında yaptığı açıklamada, askeri ittifaka üye ülkelerdeki sivillerin "önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile topyekün bir savaş ihtimaline" hazır olması gerektiğini söylemişti.

İngiliz ordusunda asker sıkıntısı yaşanıyor

İngiltere'de hazırlanan söz konusu raporda, İngiliz ordusunda asker sıkıntısı yaşandığı, personel kaybının, işe alımdan daha fazla olduğu uyarısı yapıldı.

Londra yönetiminin, durumun ciddiyetini "tam olarak kavrayamadığı" belirtilerek, hükümetin bu konuda şeffaf olmadığı kaydedildi.

'Önlemler almalıyız' çağrısı

Rapor, İngiltere'nin askeri personelinin işe alınmasını ve işte tutulmasını iyileştirmek için önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

Bununla birlikte, İngiltere'nin endüstriyel kapasitesinin de önemli ölçüde artırılmasının gerekliliği savunuluyor.

Hükümete 'savaşa hazırlık' hatırlatması yaptılar

Aynı rapora göre, bu tür reformları uygulamaya yönelik önceki girişimler istenen sonuçları vermedi. Raporda şu ifadeler yer aldı: