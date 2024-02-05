İngiltere'de ordu endişesi: Topyekün savaşa hazır değiliz

İngiltere'de milletvekilleri, Birleşik Krallık ordusunun topyekün bir savaşa hazırlıksız kaldığı konusunda uyardı.
Ülkedeki silahlı kuvvetlerin, ekipman ve insan gücü eksikliğinden oluşan "kısır döngüyü" henüz kıramadığı belirtildi.
Bu durumun, yüksek yoğunluk bir savaşa hazırlığı engellediği belirtildi. Konuya ilişkin "Savaş hazır mıyız?" başlıklı rapor, İngiliz parlamentosu üyeleri tarafından hazırlandı.
NATO ülkelerine Rusya ile savaş uyarısı
NATO ülkelerinden yetkililer, Ukrayna'ya saldırılardan bu yana ittifakın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlıklı olmadığı konusunda endişelerini dile getiriyor.
NATO Askeri Komitesi Başkanı Koramiral Rob Bauer, ocak ayında yaptığı açıklamada, askeri ittifaka üye ülkelerdeki sivillerin "önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile topyekün bir savaş ihtimaline" hazır olması gerektiğini söylemişti.
İngiliz ordusunda asker sıkıntısı yaşanıyor
İngiltere'de hazırlanan söz konusu raporda, İngiliz ordusunda asker sıkıntısı yaşandığı, personel kaybının, işe alımdan daha fazla olduğu uyarısı yapıldı.
Londra yönetiminin, durumun ciddiyetini "tam olarak kavrayamadığı" belirtilerek, hükümetin bu konuda şeffaf olmadığı kaydedildi.
'Önlemler almalıyız' çağrısı
Rapor, İngiltere'nin askeri personelinin işe alınmasını ve işte tutulmasını iyileştirmek için önlemler alması gerektiğini vurguluyor.
Bununla birlikte, İngiltere'nin endüstriyel kapasitesinin de önemli ölçüde artırılmasının gerekliliği savunuluyor.
Hükümete 'savaşa hazırlık' hatırlatması yaptılar
Aynı rapora göre, bu tür reformları uygulamaya yönelik önceki girişimler istenen sonuçları vermedi. Raporda şu ifadeler yer aldı:
Başarılı bir endüstriyel temel olmadan ve ülke olarak karşı karşıya kaldığımız artan ve gelişen askeri zorlukların üstesinden gelebilecek yeterli beceriye sahip hizmet personelini çekebilecek, geliştirebilecek ve sürdürebilecek bir teklif olmadan hükümetin savaşa veya stratejik hazırlığa asla ulaşamayacağı açıktır.
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