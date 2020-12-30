İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüse, ABD'de de rastlandı

Koronavirüsün İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne, ABD'nin Colorado eyaletinde de rastlandığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyon geçirmiş türüne rastlandı.

Colorado sağlık yetkilileri, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan virüs türüne Colorado eyaletinin Denver kentinin güneydoğusunda Elbert bölgesinde rastlandığını duyurdu.

20'Lİ YAŞLARINDA BİR ERKEĞE BULAŞTI

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş bu türüne yakalan 20'li yaşlarındaki erkek hasta, ABD'de rastlanan ilk vaka oldu.

Colorado Valisi Jared Polis ise Twitter hesabından "Bugün İngiltere'de keşfedilen Kovid-19 türü B.1.1.7 virüsünün aynısına Colorado'da rastladık." açıklamasında bulundu.

Virüse yakalanan kişinin seyahat geçmişinin olmadığını belirten Vali Polis, bu kişinin şimdiye kadar kimseyle yakın temasta bulunmadığı ancak yetkililerin olası vaka ve temasları belirlemek için çalıştığını belirtti.

ŞİMDİYE KADAR EN AZ 17 ÜLKEDE DAHA RASTLANDI

İngiltere'de, koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 17 ülkede daha rastlandı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.