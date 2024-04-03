İngiltere'de pedofili şüphelisi havalimanında yakalandı 80 yaşındaki Richard Burrows, İngiltere'de çocuklara yönelik cinsel suçlar nedeniyle aranırken, 27 yıl boyunca kaçak yaşadıktan sonra Tayland'dan dönüşünde Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı.

İHA

İngiltere'de 1969 ile 1971 arasında işlediği 11 çocuğa cinsel istismar suçuyla yargılanan 80 yaşındaki Richard Burrows, 1997 yılında firar etmesinin ardından 27 yıl sonra yakalandı.

En çok arananlar listesindeydi: Kıskıvrak yakalandı

Burrows, Tayland’dan İngiltere’ye dönüşü sırasında başkent Londra'da Heathrow Havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere’nin Cheshire Polisi birimi raporlarına göre 1969 ile 1971 yıllarında ülkenin farklı yerlerinde yaşanan 11 farklı çocuk istismarı ve cinsel suçlama ile yargılanan Burrows’un 1997 yılının aralık ayında gerçekleşen mahkemesine katılmadığı ve bu tarihten beri “en çok arananlar” listesinde olduğu ifade edildi.

İngiltere ve Tayland polisi ortak çalıştı

Dedektif Müfettiş Eleanor Atkinson, yaptığı açıklamada, İngiliz polisinin Burrows’u bulma konusundaki sabır ve kararlılığının uzun yıllar boyunca koruduğunu, adaletin geç de olsa sağlanacağını ifade etti.

Atkinson, ayrıca firari Burrows’un takip ve yakalama operasyonunun, İngiltere Polisi ve Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) Tayland birimlerinin ortak çalışmaları olduğunu belirtti.

Gözaltında bulunan Burrows’un bugün Chester Crown Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)