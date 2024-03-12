İngiltere'de piyangodan 148 milyon sterlin kazandı: Servetini dolandırıcı çıkan kocasına harcadı

İngiltere'de Gillian Bayford isimli kadın, 2012 yılında piyangodan 148 milyon sterlin kazandı.
Piyangoyu birlikte kazandığı eski kocası Adrian Bayford'dan ayrılan Gillian, Brian Deans ile evlendi.
Piyangoyu kazandı, yeni bir evliliğe adım attı
İlk başta yolunda giden evlilik daha sonra Deans'ın harcamaları nedeniyle çıkmaza girdi.
Talihli kadın, 148 milyon sterlinlik servetinden kocası Deans için arabalar, tatiller, saatler ve beş yıldızlı futbol gezilerine harcama yaptı.
Adeta servet harcadı
51 yaşındaki kadın, kısa sürede parasına alışan Deans için adeta bir servet harcadı.
Gilian'ın arkadaşları, "Brian, Gillian'ı bankamatik makinesi olarak görüyordu, başka bir şey değil. Eğer bu şekilde devam etselerdi beş parasız kalabilirdi" yorumunda bulundu.
Dolandırıcı çıktı
Deans'in, 2012 yılında zincir bir market olan Tesco'yu 13 bin 500 sterlin dolandırdığı için hapse atıldığı öğrenildi.
The Sun'ın aktardığına göre; o, mağaza üzerinden sahte müşteri iadeleri yaparak binlerce kişiyi dolandırdı ve altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
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