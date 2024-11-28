Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesine İngiltere'den destek geldi.

Londra Metropolitan Polisi, Terörle Mücadele Müdürlüğü'nün Londra'daki farklı adreslere operasyon düzenlediğini açıkladı.

7 PKK'LI GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütü PKK'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere yönelik yürütülen soruşturmada 2'si kadın, 7 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Londra'daki 8 adreste de arama başlatıldı, aranan adresler arasında Londra'nın kuzeyindeki Haringey bölgesindeki Kürt Toplum Merkezi de yer alırken polis, toplum merkezindeki incelemenin 2 hafta sürebileceğini bildirdi.

ARBEDE YAŞANDI

Gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına, Londra'daki PKK sempatizanları tepki gösterdi.

Haringey'deki toplum merkezi önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıktı.

TÜRK KÖKENLİ POLİSTEN RAHATSIZ OLDULAR

Operasyon sırasında dikkat çeken bir olay, Türk kökenli bir polisin terör sempatizanlarıyla yaşadığı diyalog oldu.

"BİZ KÜRT'ÜZ, TÜRKÇE KONUŞAMAZSIN"

PKK yandaşları, polisin Türkçe konuşmasına tepki göstererek, "Biz Kürt'üz, Türkçe konuşamazsın." ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİ UMURSAMADI

Buna rağmen polis, tepkiyi umursamadan Türkçe konuşmaya devam etti.

PKK yandaşlarının, rahatsızlıklarını 'Türkçe' konuşarak dile getirmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

LONDRA'DA PKK OPERASYONU

Türkiye'deki resmi kaynaklara göre Birleşik Krallık'ın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik güvenlik güçleri tarafından terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütülüyordu.

Bu kapsamda ilgili bilgiler Türk yetkililer tarafından Birleşik Krallık makamlarına düzenli olarak aktarıldı, dosyanın tamamlanmasının ardından Birleşik Krallık makamları operasyon kararı aldı.

Birleşik Krallık Polisi Terörle Mücadele Birimi, Londra Haringey'de PKK'lıların 'Toplum Merkezi' adı altında kullandığı derneğe bir baskın düzenledi.

Baskının amacı terör örgütü PKK ile olan ilişkiyi ve olası bağış toplama/destekleme faaliyetlerini araştırmak olarak açıklanırken, baskın sonucunda Toplum Merkezi ile bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin Londra'da bir polis karakolunda gözaltında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynaklar, geleneksel olarak PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret ederek, Birleşik Krallık'taki PKK'lı grupların panikte olduğu değerlendirmesini yaptı.

İLGİLİ HABER Terör örgütü PKK yandaşları İngiltere'yi karıştırdı