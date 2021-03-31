İngiltere'de polisin göstericiye müdahalesi tartışmaya neden oldu

İngiltere'de polisin göstericiye müdahalesi tartışmaya neden oldu

Manchester'da polise geniş yetkiler veren tasarıyı protesto sırasında bir göstericiye yapılan müdahale tepki çekti.

İngiltere'de son günlerde polisle göstericiler karşı karşıya geliyor.

Göstericiler, Londra yönetiminin hazırladığı ve protestolara müdahale için polise daha fazla yetki veren yasa tasarısına tepki gösterdi.

Manchester'da bir araya gelen göstericiler, yollarda oturarak tasarıyı protesto etti.

İNGİLTERE'NİN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER

İngiliz polisi, göstericileri dağıtmak için harekete geçti. Bir göstericiye müdahale biçimi ülkede tartışmalara neden oldu.

Güvenlik güçlerine direnen 22 yaşındaki gösterici, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Polisin müdahalesi sırasında gösterici yarı çıplak bir şekilde götürüldü.

"İTİBARIM BENDEN ALINDI"

Yaşananların ardından açıklama yapan söz konusu gösterici, "Beni bacaklarımdan ziyade kot pantolonumla taşıdıklarını görebilirsiniz. Bunu yapmayı tercih ettiler. Polis için standart bir davranış. İtibarım benden alındı." dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da ortaya çıkan görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Andy Burham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Manchester Polisi'nden ne olduğuna dair tam bir açıklama yapmasını istedim." ifadesini kullandı.

"RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜ OLUŞTU"

Polisin protestolara müdahalesinde toplam 18 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Manchester Polisi, söz konusu göstericiye müdahalenin "rahatsız edici bir görüntü oluşturduğunu" kabul ettiği kaydedildi, "Olay gerçekten üzüntü verici" denildi.

TARTIŞMALI YASA TASARISI

İngiltere'de tepkilerin odağına oturan tasarı, polise geniş yetkiler tanımayı hedefliyor.

Tasarının yasalaşması halinde polis, protestoların başlama ve bitiş saatlerini belirleyebilecek.

Gösterilerle ilgili gürültü seviyesine karar verecek polis, sınırın aşılması durumunda protestoculara müdahalede bulunabilecek.

Yasanın ihlali durumunda 10 yıla kadar hapis ya da para cezası öngörülüyor.