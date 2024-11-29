İngiltere'de Prens William Kral Charles'ın yerine geçmeye hazırlanıyor

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İngiltere'de gündem Prens William..

Kraliyet Ailesi'nde taht oyunları başladı..

2024 yılı boyunca hastalıklarla uğraşan ailede Prens William, hem babası Kral III. Charles hem de eşi Prenses Kate'e kanser teşhisi konmasıyla iki ailevi sağlık kriziyle uğraşmak zorunda kaldı.

42 yaşındaki William, zor süreçte sakinliğini koruyarak yönetime devam etti..

76 yaşındaki Charles da bu konuda oğluna minnettar.

Birçok yönden, kral ve varisi her zamankinden daha yakın olsalar da, William'ın yaklaşan halefiyetiyle ilgili gerginlik arttıkça ilişkileri de önemli ölçüde daha karmaşık hale geldi.

PRENS TAHT HAZIRLIĞINDA

Aileye yakın bir kaynak, Us Weekly'nin son sayısında "Dinamikler değişti" dedi.

Bir başka kaynak da şu ifadeleri ekledi:

"Charles onlarca yıldır hükümdar olmak istiyordu. Ancak Kral Charles'ın kanserle savaşıyor olsa da, bunun tahtta başarılı olma veya dinamik bir lider olma arzusunun önüne geçmesine izin vermiyor."

Aileye yakın kaynaklara göre William sahne arkasından kral olacağı zaman için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynaklar “Babası gibi, kraliyet rolünde başarılı olmayı çok ciddiye alıyor." diyor.

KRALİYET AİLESİ'NDE GERGİNLİK

Aileye yakın kaynakların yaptığı açıklamaya göre Kraliyet Ailesi'nde Charles'ın halefiyet konusu hassas bir konu olduğu belirtilere, ailede de bu konuda zaman zaman gerginlik yaşıyor.

William'ın anayasal konular, hükümet ilişkileri ve devlet işleri ile unvan ve sorumlulukların geçişi gibi konularda bilgilendirildiği iddia ediliyor.

Normalde bu bilgilendirmeler sadece krala yapılıyor. Ancak William bu konular hakkında hem bilgilendiriliyor hem de bu konular hakkında çalışmalar yapıyor.

KISKANÇLIK İDDİASI

Ayrıca Charles ve William arasında genç kraliyet ailesinin popülaritesi nedeniyle bir miktar kıskançlık olduğu iddia ediliyor.

Şu anki Galler Prensi, sıklıkla annesi yani "halkın prensesi" olarak anılan merhum Prenses Diana ile karşılaştırılıyor.

Kaynak, Charles ve William'ın "yakın" olduklarını, ancak "iş söz konusu olduğunda rakip" olduklarını, Charles'ın kıskançlığının "Diana'ya karşı hissettiklerine benzer" olduğunu belirtiyor.

KRAL'IN HIRSI

Çalışma tarzları oldukça farklı ve bu da sürtüşmenin olası bir başka kaynağı.

Krala yakın bir kaynak Charles'ın bir işkolik ve kraliyet işlerini yapmak için tedavilerini bile bıraktığını iddia etti.

Kaynak, William’ın ise ailesinin her şeyden önce geldiğini açıkça belirtiyor.

William net sınırlar koyuyor. Çocuklarının yetiştirilmesinin kendisininkinden farklı olmasını istiyor.