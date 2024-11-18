İngiltere'de Prens William ve Prenses Kate'in çiftlikteki araçları çalındı

Haber Merkezi

İngiltere'de skandal niteliğinde bir hırsızlık olayı yaşandı.

Galler Prensi William ve Prenses Kate'in ailesiyle birlikte yaşadığı Windsor Kalesi, soyguncuların hedefi haline geldi.

Gece saatlerinde kaleye giren hırsızlar, çiftlik bölümünde bulunan iki kraliyet aracını çaldılar.

KRALİYET ARAÇLARI ÇALINDI

Kraliyet kaynakları tarafından soyguncuların, gece yarısı yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bir çiti aşarak kaleye girmeyi başardıkları ifade edildi.

Soygun sırasında, çalıntı bir kamyon kullanarak, Windsor Kalesi'nin içindeki Shaw Çiftliği'ne yönelen hırsızların, Prens William ve ailesinin bulunduğu daireye giden en yakın kapıyı kırmayı amaçladıkları belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sırasında, Prens William, Prenses Kate ve çocukları George, Charlotte, ve Louis'in Windsor Kalesi'nde olmadığı, Adelaide Cottage'da kaldıkları bilgisi paylaşıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.