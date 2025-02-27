İngiltere'de Ramazan hazırlığı: Coventry Caddesi ışıklandırıldı

AA

İslam alemi Ramazan'a hazırlanıyor...

Avrupa'daki Müslümanlar için de hazırlık söz konusu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın şehir merkezi kabul edilen Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, üçüncü kez Ramazan ayı için süslendi.

"MUTLU RAMAZANLAR"

Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Caddede Ramazan ışıklandırmaları yakılmadan önce Londralı çocuklar kandillerle Ramazan geçit töreni yaptı. Geçit, okullarda düzenlenen "Ramazan Kandilleri" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Ramazan aydınlatmalarının açılış düğmesine ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bastı. Khan burada yaptığı konuşmada, Londra'nın çeşitliliklere gösterdiği saygıyla, nefretin her türlüsüne karşı durduğu gibi umut ışığını da temsil ettiğini anlattı.

"NEFRETİN PANZEHİRİ"

Londra'nın Batı ülkelerinde ramazan süslemelerinin yapıldığı ilk kent olduğunu hatırlatan Khan, "İslamofobi, antisemitizm ve nefretin her türlüsünün panzehiri bu ışıklardır." dedi.

Khan, bu Ramazan'da herkesin Gazze, Sudan ve Ukrayna'da yaşanan kötü günleri hatırlamasını istedi.

Ramazan ışıkları, 29 Mart'a kadar Coventry Caddesi'ni aydınlatacak. Yaklaşık 31 bin led ışık kullanılarak hazırlanan Ramazan aydınlatmaları her akşam 17.00 ile 01.00 saatleri arasında yanacak.

Cadde ilk kez 2023 yılında süslenmişti.