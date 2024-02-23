İngiltere’de rekor! 5,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi İngiltere İçişleri Bakanlığı, Güney Amerika’dan gelen muz yüklü bir konteynerde 5.7 tonluk uyuşturucu madde ele geçirildiğini, bu uyuşturucuların piyasa değerinin ise 450 milyon sterlin olduğunu açıkladı.

DHA

İngiltere polisi bir rekora imza attı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) ve Sınır Gücü kolluk kuvvetlerince 8 Şubat’ta yapılan bir operasyona ilişkin açıklama yaptı.

5.7 tonluk uyuşturucu madde ele geçirildi

Buna göre operasyonla Southampton Limanı’na muz yüklü bir konteynerle Güney Amerika’dan gelen 5.7 tonluk uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Yetkililer, daha önce 2015’te 3.2 ton ve 2022’de 3.7 tonluk uyuşturucu maddeye el koyduklarını ancak bunun, şimdiye kadar ülkede ele geçirilen en büyük miktar olduğunun altını çizdi.

Piyasa değeri 450 milyon sterlin

Güvenlik güçleri, kargonun nihai rotasının Almanya’nın Hamburg Limanı olduğunu ifade ederek “Olaya karışan suç şebekelerinin tespit edilmesi amacıyla Avrupa'daki uluslararası ortaklarla soruşturmalar devam etmektedir. Birleşik Krallık'taki sokak fiyatları baz alındığında kokainin tahmini değerinin 450 milyon sterlini aşması muhtemeldir.” açıklamasını yaptı.

"Kartellere büyük darbe vurduk"

NCA Direktörü Chris Farrimond, operasyonla ilgili “Rekor kıran bu ele geçirme, olaya karışan uluslararası organize suç kartellerine büyük bir darbe vuracak ve onları büyük kârlardan mahrum bırakacaktır.” dedi.

NCA, suç örgütlerinin, ülke içindeki A Sınıfı uyuşturucu madde pazarından yılda 4 milyar sterlin kazandığına dikkat çekerek uyuşturucu maddenin birçok suçu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)