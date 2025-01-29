Haber Merkezi
İngiltere'de görenleri şaşırtan bir kovalamaca yaşandı.
Tekerlekli sandalye kullanan bir şahıs, girdiği mağazada hırsızlık yaptı.
TEKERLEKLİ SANDALYELİ HIRSIZIN KAÇIŞI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Şahıs hırsızlık yaptıktan sonra polislere yakalanmamak için kaçmaya başladı.
Polis arabası tarafından kovalanan şahsın, tekerlekli sandalyesi ile yaptığı manevralar dikkat çekti.
POLİSLER ARABADAN İNMEDİ
O anlarda polislerin arabadan inmemesi ise şaşırttı.
Polisleri arkasından sürükleyen kadın sonunda yakayı ele verirken mağazadan çaldığı ürünler de geri alındı.
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