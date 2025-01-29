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İngiltere'de şaşırtan görüntü: Tekerlekli sandalyeyle polisten kaçmaya çalıştı

İngiltere'de şaşırtan görüntü: Tekerlekli sandalyeyle polisten kaçmaya çalıştı İngiltere'de bir mağazada hırsızlık yapan tekerlekli sandalyeli şahıs, polislerden kaçtı. Polis arabası tarafından kovalanan şahsın, tekerlekli sandalyesi ile yaptığı manevralar dikkat çekti.