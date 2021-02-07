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İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 15 bin 845 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 945 bin 680'e yükseldi.