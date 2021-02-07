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- İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka
İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka
İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 15 bin 845 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 945 bin 680'e yükseldi.
- İHA
- 07.02.2021 - 21:29
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 845 vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 3 milyon 945 bin 680'e ulaştığı bildirildi.
373 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Ülkede son 24 saat içinde 373 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 112 bin 465'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 karşı toplu aşılamalarının başlamasından bu yana 12 milyon kişinin aşılandığını belirtti.