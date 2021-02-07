Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
272.688
-4.49%
EXEN Coin
15.38
-3.08%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka

    İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 15 bin 845 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 945 bin 680'e yükseldi.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 21:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka

    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.

    İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 845 vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 3 milyon 945 bin 680'e ulaştığı bildirildi.

    373 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Ülkede son 24 saat içinde 373 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 112 bin 465'e yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı, Covid-19 karşı toplu aşılamalarının başlamasından bu yana 12 milyon kişinin aşılandığını belirtti.

    İngiltere de son 24 saatte 15 bin 845 vaka #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir