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İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 693 yeni korona vakası

İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 693 yeni korona vakası

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 34 bin 693 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 256 bin 5’e yükseldi.