İngiltere’de son 24 saatte 60 bin 916 koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 60 bin 916 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 830 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Koronavirüsün mutasyona uğramış türünün yayıldığı İngiltere'de vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor.

Alarm seviyesinin 5. seviyeye çıkarıldığı ülkede son 24 saatte 60 bin 916 yeni koronavirüs vakasının tespit edilirken 830 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 479 toplam can kaybı ise 76 bin 305 olarak duyuruldu.

BORİS JOHNSON: ENDİŞE VERİCİ ŞEKİLDE BULAŞICI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı uluşa sesleniş konuşmasında, yeni varyantın endişe verici derecede bulaşıcı olduğunun altını çizerek, “Toplum olarak gösterdiğimiz efor eski varyant ile mücadelede etkili olabilirdi. Ancak bu yeni varyant endişe verici şekilde yüzde 50 ila 70 arası daha bulaşıcı. Hastanelerimiz, hiç olmadığı kadar baskı altında. Hastanelerin doluluk oranı geçen haftaya göre yüzde 30 artış gösterdi. Kurallara uymak hiç olmadığı kadar önemli” demişti.

Ulusal Sağlık Sistemi’nin ağır yük altına olduğunu ve herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizen Johnson, evde kalma çağrısında bulunmuştu.