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İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm

İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm

İngiltere'de 828 kişinin daha koronavirüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı ise 112 bin 92 oldu.