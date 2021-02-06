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    İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm

    İngiltere'de 828 kişinin daha koronavirüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı ise 112 bin 92 oldu.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 21:59
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    İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm

     

    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle can kayıplarındaki yüksek artış sürüyor.

    Resmi makamların açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 18 bin 262 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

    Toplam vaka sayısı 3 milyon 929 bin 835’e yükseldi.

    BİR GÜNDE 828 ÖLÜM

    Virüs tedavisi gören 828 kişinin ise hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 112 bin 92 olarak duyuruldu.

    İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm #1

     

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