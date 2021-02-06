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- İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm
İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm
İngiltere'de 828 kişinin daha koronavirüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı ise 112 bin 92 oldu.
- DHA
- 06.02.2021 - 21:59
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle can kayıplarındaki yüksek artış sürüyor.
Resmi makamların açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 18 bin 262 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Toplam vaka sayısı 3 milyon 929 bin 835’e yükseldi.
BİR GÜNDE 828 ÖLÜM
Virüs tedavisi gören 828 kişinin ise hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 112 bin 92 olarak duyuruldu.