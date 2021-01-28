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    İngiltere'de son 24 saatte koronaya bağlı bin 239 can kaybı

    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 239 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 103 bin 126'ya yükseldi.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 21:20
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    İngiltere'de son 24 saatte koronaya bağlı bin 239 can kaybı

    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 239 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 103 bin 126'ya yükseldiği belirtildi.

    SON 24 SAATTE 28 BİN 680 YENİ VAKA

    Ülkede son 24 saat içinde 28 bin 680 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734'e yükseldi.

    Bakanlık, 7,4 milyon kişinin ise Covid-19’a karşı aşılandığını aktardı.

    İngiltere de son 24 saatte koronaya bağlı bin 239 can kaybı #1

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