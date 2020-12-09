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    İngiltere’de soyguncuları durdurmaya çalışan teslimat şoförü

    Noel dönemi teslimat şoförlüğü yapan 20 yaşındaki sürücü, araca binerek hareket eden soyguncuları durdurmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 10:49
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    İngiltere’de soyguncuları durdurmaya çalışan teslimat şoförü

    İngiltere’nin West Midlands bölgesindeki West Bromwich kasabasında Noel dönemi teslimat şoförlüğü yapan 20 yaşındaki sürücü, aracına binen soyguncuları fark edince onları durdurmak için aracın kaputuna çıktı.

    ÖN KAPUTA ÇIKTI

    Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların araçla kaçmaya çalıştığı, ismi açıklanmayan sürücünün ise soyguncuları durdurmak için hareket halindeki aracın kaputunda durduğu görüldü.

    BİLEĞİNDEN YARALANDI

    Yerel medya, sürücünün bileğinden yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, polisin ise soyguncuları aradığını bildirdi.

    İngiltere'de şoför, soyguncuların çaldığı aracının üzerine çıktı İZLE

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