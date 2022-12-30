İngiltere'de Strep A virüsü: 30 çocuk öldü

İngiltere'de 19 Eylül'den bu yana invaziv Strep A virüsü nedeniyle en az 30 çocuğun öldüğü açıklandı.

İngiltere'de görülen Strep A enfeksiyonu, birçok can kaybına neden oldu.

Özellikle çocukları etkileyen virüs nedeniyle ülkede toplamda 122 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, ölümlerin 25'i 18 yaş altıydı.

3 çocuk daha öldü

Kuzey İrlanda ve Galler'de toplamda üç çocuk daha öldü.

Çarşamba günü, Halk Sağlığı İskoçya iki çocuğun ölümünü doğruladı. Grup A strep bakterileri, yaralara neden olan deri enfeksiyonu impetigo, kızıl ve boğaz strepti de dahil olmak üzere birçok farklı enfeksiyona neden olabiliyor.

Çoğu solunum yolu hastalığı gibi mevsimsel ve çoğu enfeksiyon genellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor.

Vakaların çoğu nispeten hafif olsa da bazen strep, vücudun savunmasını aşıp kan, akciğerler gibi normalde bulunmadığı bölgelere geçtiğinde yaşamı tehdit eden invaziv A Grubu Streptokok enfeksiyonuna (iGAS) neden olabiliyor.