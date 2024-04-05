İngiltere'de vekillerin İsrail politikalarını eleştiren eski bakana partisi soruşturma açtı İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekillerini İsrail yanlısı tutum sergileyerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan eski İngiliz Bakan Alan Duncan'a, partisi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

AA & Ensonhaber

İngiltere'de 2016-2019 döneminde Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Alan Duncan, LBC radyosunun yayınına katılarak Muhafazakar Parti milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyesi Eric Pickles'ı İsrail politikaları konusunda eleştirdi.

Duncan, sözlerinde şunları dile getirdi:

Gazze'deki felaketi desteklemek ahlaki açıdan kabul edilemez. Bugün yaptıkları değil, yıllardır süregelen İsrail politikalarının hatalı olduğunu kabul etmeliyiz çünkü İsrail'in savunma stratejisi uluslararası hukuka uygun değil.

Ayrıca, İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı parlamento grubunun, Başbakan Netanyahu'nun direktiflerini takip ettiğini belirten Duncan, bu grubun hükümetin en üst düzeyinde usulsüz etkili olmaya çalıştığını vurguladı.

"Pickles parlamentonun değil, başka bir ülkenin çıkarlarını gözetiyor"

Halihazırda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın etrafında kendisine korkunç tavsiyeler veren kişiler bulunduğunu belirten Duncan, bu kişilerden birinin parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Pickles olduğunu kaydetti.

Alan Duncan, "Bana göre Lordlar Kamarası'ndan çıkarılmalı çünkü Lord Pickles bulunduğu parlamentonun değil, başka bir ülkenin çıkarlarını gözetiyor." dedi.

Duncan, Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat'a ilişkin de "Uluslararası hukuka inanmayan bir Güvenlik Bakanına nasıl sahip olabilirsiniz? Bence görevden alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Alan Duncan, daha sonra Times Radio'ya verdiği mülakatta da Michael Gove, Oliver Dowden, Suella Braverman, Robert Jenrick ve Priti Patel gibi diğer Muhafazakar Parti milletvekilleri ve bakanların Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri kınamadıkları için "aşırılık yanlısı" olduklarını söyledi.

"Partisinin politikasını desteklediği için kınanacak tek kişi olacağım"

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Duncan'ın açıklamalarının ardından Muhafazakar Parti'den bir yetkili, eski bakan hakkında partinin disiplin soruşturması başlattığını doğruladı.

Duncan, soruşturma haberlerine cevaben, partinin eylemleri için herhangi bir esaslı gerekçe ortaya koyması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

Eğer niyetleri gerçekten buysa partisinin politikasını desteklediği, uluslararası hukuk ve adalet ilkelerini, bunları baltalamak isteyenlere karşı savunduğu için kınanacak tek kişi muhtemelen ben olacağım. Bunu sürdürmeyi tercih etmeleri halinde büyük ölçüde kendilerine geri tepmesi ve itibarlarına tehlikeli şekilde zarar verecek olmasına şaşırmamalılar.

Soruşturmanın birkaç hafta sürebileceği ve Duncan'ın parti üyeliğinden ihracıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor.