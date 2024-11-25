İngiltere'de yeni seçim isteyenlerin imzaladığı dilekçede bir milyon imzaya ulaşıldı

İngiltere'de 4 Temmuz’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından İşçi Partisi, 14 yıl sonra tekrar iktidar oldu.
Hükümetin kurulmasından bu yana hükümet ve sağcılar arasında yaşanan çekişmelerde gerilim yükseliyor.
Sir Keir Starmer'ın Başbakanlık koltuğunda oturmasını istemeyen sağcı gruplar, internet üzerinden yeni bir genel seçim çağrısında bulunan dilekçe imzalama kampanyası başlattı.
BİR MİLYON İMZAYI AŞTI
Michael Westwood tarafından başlatılan dilekçede, İşçi Partisi hükümetinin "geçtiğimiz seçimler öncesinde verdiği sözlerden geri adım attığı" ileri sürülerek genel seçim çağrısı yapılıyor.
Dilekçenin şimdiye kadar topladığı imza sayısının bir milyonu geçtiği açıklandı.
PARLAMENTO'DA TARTIŞILABİLİR
Parlamento 100 binden fazla imza toplayan her dilekçeyi tartışmaya açacak, ancak bunun garantisi kesin olarak verilmiyor.
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