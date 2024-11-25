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İngiltere'de yeni seçim isteyenlerin imzaladığı dilekçede bir milyon imzaya ulaşıldı

İngiltere'de yeni seçim isteyenlerin imzaladığı dilekçede bir milyon imzaya ulaşıldı Sağ görüşlü gruplar tarafından başlatılan yeni bir genel seçim çağrısında bulunan dilekçede, şimdiye kadar bir milyondan fazla imza toplandı.