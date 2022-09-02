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    İngiltere'de yere yığılan polis atı öldü

    Karnavalda huzursuzluğa kapılan at, aniden yere yığıldı. Ölen at için otopsi yapılmasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 14:33
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    İngiltere'de yere yığılan polis atı öldü

    İngiltere'de korku dolu anlar kameraya yansıdı.

    Başkent Londra'da düzenlenen Notting Hill Karnavalı'nda görevli atlı polislerden birinin atı, herkesin gözü önünde hayatını kaybetti.

    Huzursuz olan at yere yığıldı

    Sandown adındaki atın son derece huzursuz olduğu anlar kaydedildi. Polisler, atı sakinleştirmeye çalışsa da başaramadı.

    Bir süre sonra yere yığılan 14 yaşındaki atın öldüğü belirtildi. Bir görgü tanığı, "At çökmeden önce yarım saat kadar etrafındaydım. Gerçekten rahatsız görünüyordu." dedi.

    İngiltere'de yere yığılan polis atı öldü ViDEO

    Ata otopsi yapılacak

    Aynı tanık, "İzlemesi korkunçtu. Son birkaç gece olanları düşünerek uyumak için mücadele ettim." ifadesini kullandı.

    Mail'in haberine göre, ölen ata otopsi yapılması kararlaştırıldı.

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