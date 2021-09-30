İngiltere'deki akaryakıt kriziyle at üzerinde dalga geçti

İngiltere'de bir kişi, at üzerinde akaryakıt istasyonuna girerek ülkesinde yaşanılan krizi tiye aldı. Kuyruktaki araçların yanında şarkı söyleyen İngiliz "Petrole ihtiyacım yok" dedi.

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki krizi devam ediyor.

İngiliz hükümeti krizin etkilerini hafifletmeye yönelik ek önlemler duyurmasına rağmen bazı akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor ve sürücüler uzun süre sıra bekliyor.

Thames Ditton kasabasına bağlı Surrey bölgesinde önceki gün çekilen görüntülerde, bir İngiliz ülkesindeki akaryakıt kriziyle dalga geçti.

AT ÜZERİNDE BENZİNLİĞE GİRDİ

Görüntülerde akaryakıt istasyonunda sürücüler uzun bir sıra oluştururken, Gus Lee-Dolphin isimli kişi, istasyona atıyla geldi.

"PETROL KUYRUĞUNDA AT ÜSTÜNDEYİM"

O anları çekip sosyal medya hesabından "Petrol kuyruğunda, at üstündeyim" notuyla paylaşan Dolphin’in, görüntülerde şarkı söylediği duyuluyor.

İngiltere'deki akaryakıt sırasıyla at üstünde dalga geçti VİDEO

"PETROLE İHTİYACIM YOK, ÇÜNKÜ ATLAR HAVUÇLA ÇALIŞIR"

Dolphin, şarkıda "Petrol için sıradalar. Ancak ben at üstündeyim. Petrole ihtiyacım yok, çünkü onlar (at) havuçla çalışır” ifadelerini kullanıyor.