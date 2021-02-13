Doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklamak için konfeti patlatan baba, konfetiyi tersten patlatınca görünmez bir kaza yaşandı. Genç adamın kaza anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan Gemma Bayliffe Newby, yeni doğacak bebeği için cinsiyet partisi düzenledi.

Doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklamak için evinde parti düzenleyen aile, renkli konfeti fişeği patlatmak istedi.

Konfetiyi ters tutarak patlatan baba Oliver, fişeğin kasıklarına doğru patlamasıyla acı içinde yere yuvarlandı. O anlar kameraya yansıdı.

BEBEĞİN ERKEK OLDUĞU ANLAŞILDI

Baba Oliver’ın ters tutarak kasığını hedeflediği fişeğin içinden çıkan mavi renkli konfetilerden bebeğin erkek olduğu anlaşıldı. Gemma, o anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

İngiltere’deki baba, cinsiyet partisinde konfetiyi kasıklarına patlattı VİDEO



"HER ŞEY VAR, GERİLİM, KOMEDİ VE GÖZYAŞLARI"

Gemma videoyu “Baştan sona, yanlış gidebilecek her şey kesinlikle yanlış gitti. Sonuna kadar izle! Her şey var; gerilim, komedi ve gözyaşları.” mesajıyla paylaştı.

















