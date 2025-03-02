İngiltere'deki Ukrayna konulu liderler zirvesi başladı

DHA

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin havada uçuştuğu gergin bir atmosfere sahne oldu.

İki lider, dünyanın gözü önünde uzun süre tartıştı..

Dünya kamuoyunda geniş yer edinen tartışma sonrası gözler İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesine çevrildi..

LONDRA'DA UKRAYNA ZİRVESİ

İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da yapılan zirve, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuları ele almak üzere başladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın tarihi Lancaster House yerleşkesinde düzenlenen ve ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ile bakanlar katıldı.

Zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

İLGİLİ HABER Beyaz Saray’da Trump ile Zelensky birbirine girdi