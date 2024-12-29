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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı...

Esma Esad'ın First Lady unvanı, 8 Aralık Pazar günü muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle sona erdi.

MOSKOVA'DA SÜRGÜN HAYATI

Devrimin ardından devrik lider Beşar Esad, eşi Esma Esad ve çocuklarıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da "sürgün" hayatı yaşıyor.

İNGİLTERE'YE DÖNECEK İDDİALARI

Rusya’ya kaçan Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın boşanacağına dair haberler çıktıktan sonra Esma Esad’ın olası bir ayrılığın ardından vatandaşı da olduğu İngiltere’ye dönme ihtimali İngiliz iç siyasetini hareketlendirdi.

Lösemiyle mücadele eden Esma Esad’ın, doğup büyüdüğü, vatandaşı da olduğu İngiltere’ye dönmek ve kanser tedavisini orada sürdürmek istediği belirtiliyor.

MUHALİFLER TEPKİLİ

İngiliz basınına göre, muhafazakarlar, Esad'ın İngiltere'ye dönmesine ve lüks bir yaşam sürmesine izin verilmesinin Suriye halkına hakaret olacağını düşünüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili ise İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olası bir boşanma durumunda Esma Esad'ın ülkeye girişine izin vermeyecekleri aktarıldı.

"İNGİLİZ SEYAHAT BELGELERİNE SAHİP DEĞİL"

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Esad'ın eşinin ülkeye dönmesine izin vermeyeceğiz. Karar, sağlık nedenlerine dayandırılamaz. Esma Esad artık ülkeye girmek için geçerli İngiliz seyahat belgelerine sahip değil.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAK MI?

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Esma Esad'ın İngiltere'de hoş karşılanmadığını söylemiş ve kendisine yönelik yaptırımların hala yürürlükte olduğunu belirtmişti.

Ancak başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, Esma Esad'ın vatandaşlıktan çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda yorum yapmadı.

İNGİLTERE'DEKİ MAL VARLIĞI DONDURULMUŞTU

Esma Esad'ın İngiltere'deki malvarlığı, kocasının yönetimine karşı artan protestolar nedeniyle 2012 yılının Mart ayından Avrupa Birliği yaptırım programının bir parçası olarak dondurulmuştu.

Bu yaptırımlar, İngiltere Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmasına rağmen devam ediyor.

ESMA ESAD HAKKINDA SORUŞTURMA

İngiliz yetkililer 2021 yılında Suriye'nin 13 yıllık iç savaşı sırasında işlenen savaş suçlarını teşvik ettiği ve bunlara yardım ettiği iddialarıyla ilgili Esma Esad hakkında bir soruşturma da başlatmıştı.

Esad çiftinin boşanacağı iddiaları gündeme gelmiş, ancak Kremlin bu iddiaları yalanlamıştı.