İngiltere'den Fransa ve Hollanda için 14 gün karantina

İngiltere'den Fransa ve Hollanda için 14 gün karantina

Londra yönetimi, Fransa ve Hollanda'yı karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden çıkardı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler listesinde yer alan İngiltere, bu kez işi sıkı tutuyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, vaka sayılarını düşük tutmak istediklerini belirterek, Fransa ve Hollanda'dan gelecek yolculara 14 gün karantina şartının getirileceğini bildirdi.

FRANSA VE HOLLANDA LİSTE DIŞI

Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa, Hollanda ve Monako'nun güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağını belirtti.

KARANTİNA ŞARTI GETİRİLEN DİĞER ÜLKELER

İngiltere, daha önce, koronavirüs salgınında artan yeni vakalar nedeniyle İspanya, Belçika, Andora ve Bahamalar'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat koridoru olarak da adlandırılan 14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesi açıklamıştı.

Buna göre listede yer alan 50 ülkeden İngiltere'ye gelecek yolculara, 14 günlük karantinada şartından muafiyet tanınıyordu.

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Grant Shapps