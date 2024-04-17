İngiltere'den İsrail'e Batı Şeria çağrısı: Sükuneti sağlayın Londra'dan yapılan açıklamada, sivillere yönelik şiddet olaylarının kabul edilemeyeceği belirtildi.

AA

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucunda Batı Şeria'da gerilim arttı.

İngiltere'den yapılan açıklamada, İsrail'den bölgede sükuneti sağlaması istendi.

Ülkedeki Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'i şiddet olaylarını şeffaf biçimde soruşturmaya ve bölgede sükuneti sağlamaya çağırdı.

"Şok edici ve endişe verici"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son üç gündür Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarının şok edici ve endişe verici seviyede olduğu belirtildi.

Olayların 14 yaşındaki bir İsraillinin öldürülmesiyle başladığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucunda Jihad Abu Alia, Omar Ahmad Abdulghani Hamed, Abdulrahman Fadel ve Muhammed Jame öldürülmüş, 75 kişi yaralanmış ve konutlar zarar görmüştür.

"Kabul edilemez"

"Sivillere yönelik bu tür şiddet olayları tamamen kabul edilemez ve hemen durdurulmalı." denilen açıklamada, İngiltere'nin daha önce şiddet yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uyguladığı hatırlatıldı.

Hızlı ve şeffaf soruşturma talebi

Açıklamada, İngiltere'nin Batı Şeria'daki barış ve istikrarın sağlanmasında kararlı olduğu belirtilerek şöyle denildi:

Yaşanan ölümler ve olaylar bu kritik dönemde Batı Şeria'daki ve daha geniş bölgedeki tansiyonu yükseltiyor.



İsrail kurumlarının sükuneti sağlaması ve yaşanan ölümlerle ilgili hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi, şiddet olaylarının faillerini adalet karşısına çıkarıp yaptıklarının hesabını sorması hayati öneme sahiptir.

7 Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırılarına dair açıklamasında, geçen cumadan bu yana 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, en az 75 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Açıklamada, yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu bilgisine yer verilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)