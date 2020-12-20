İngiltere'de mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesinin ardından ulaşım yasaklarından önce tren garlarında yoğunluk oluştu.

İngiltere, koronavirüsün mutasyona uğramış ve normalden yüzde 70 daha hızlı bulaşan bir türünün tespit edildiğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından paniğe kapılan Avrupa ülkeleri, yeni bir dalganın başlamasının önüne geçmek için İngiltere seyahatlerini yasakladı.

İngiltere'den kaçış VİDEO

İNGİLTERE'YE KAPILAR KAPANIYOR

Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya ve Belçika gibi ükeler hava yolu ulaşımını kapatırken Fransa'nın da aynı uygulamaya gideceği öğrenildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sağlık riski göz önüne alındığında, İngiltere'den Fransa'ya tüm ulaşım araçlarıyla insan akışını bu gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durdurduk." ifadesini kullandı.



LONDRA'DA UZUN KUYRUK

Gece yarısından itibaren Fransa'nın da kapılarını kapatacağı haberi yayılınca, Londra'dan Paris'e gitmek isteyenler tren garında yoğunluğa neden oldu.

Londra'dan gece yarısından önce çıkmak için yola düşenlerin oluşturduğu uzun kuyruk kamerelara yansıdı.