İngiltere'den kirliliğe neden olan ülkelere çağrı: Karbon kesintileri yapın

İngiltere'den kirliliğe neden olan ülkelere çağrı: Karbon kesintileri yapın

Cop26 Başkanı Sharma, karbon yayan ülkelerin iklim değişikliğine karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Çin, en büyük karbon emisyonu yayıcısı olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yayınladığı ve insan faaliyetlerinin dünyanın iklimini hızlı bir şekilde değiştirdiğini söyleyen raporunun ardından İngiltere, en çok kirliliğe yol açan ülkelere çağrı yaptı.

2021 BM İklim Değişikliği Konferansı (Cop26) Başkanı ve İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin iklim şefi Alok Sharma, dünyanın en büyük sera gazı salınımına neden olan ülkelerin, karbon çıkışını azaltmak için net planlar ortaya koyması gerektiğini söyledi.

İKLİM UYARISI: EN KÖTÜSÜNÜ ÖNLEYEBİLİRİZ

IPCC'nin raporunda, insan faaliyetlerinin dünyanın iklimini daha önce "benzeri görülmemiş" şekilde değiştirdiği, bazı değişikliklerin "artık kaçınılmaz ve geri döndürülemez" olduğu belirtiliyor.

Bu tablo karşısında ülkelerin harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Sharma, iklim değişikliğine ilişkin raporun, dünyaya uyarı niteliğinde olduğunu ifade etti ve ekledi: "Ancak gelecek henüz yazılmadı. İklim değişikliğinin en kötüsü önlenebilir."





ÇİN, EN BÜYÜK KARBON EMİSYONU YAYICISI

Guardian'da yer alan habere göre, Sharma, halihazırda büyük oranda karbon yayan ülkelerin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Bu arada haberde, Çin'in en büyük karbon emisyonu yayıcısı olduğu aktarıldı. Asya ülkesinin en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi olduğu kaydedildi.

EMİSYONDA 2060 HEDEFİ

Çin, 2060 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi belirlemiş durumda. Pekin, yaydığı emisyonların 2030'da zirve yapacağını söylüyor. Ancak hükümet, kömürle çalışan yeni elektrik santralleri planından vazgeçmiş değil.

Gelişmeler karşısında Uluslararası Enerji Ajansı, küresel emisyonun gelecek yıl rekor miktarda artacağı konusunda uyardı.

GLASGOW'DA İKLİM ZİRVESİ

Cop26, İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek. Kasım ayındaki toplantıda iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılacak.

Organizasyonun Başkanı Sharma, insan davranışlarının küresel ısınmayı endişe verici bir düzeyde hızlandırdığını dile getirerek, "Bunu doğru anladığımız an Cop26 olmalı. Vaktimizin dolduğunu sanmıyorum fakat vaktimizin kalmayabileceği ana doğru yaklaştığımızı düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.