İngiltere'den 'tek kullanımlık elektronik sigara' kararı: Satışını yasaklıyor

DHA

Elektronik sigaralara yönelik tartışmalar sürerken, İngiltere'den gelen adım dikkat çekti.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışının önümüzdeki yazdan itibaren ülkede yasaklanacağı duyuruldu.

YASA TASARISI GÖRÜŞÜLÜYOR

Konuya ilişkin açıklama, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) tarafından yapıldı.

Dün yapılan açıklamada, tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayan yeni bir yasa tasarısının Parlamento'da görüşüldüğü doğrulandı.

Ayrıca, işletmelerin ellerinde kalan stokları satıp yasağın yürürlüğe girmesine hazırlanmaları için son tarihe kadar süreleri olacağı da bildirildi.

YASAK 1 HAZİRAN 2025'TE BAŞLAYACAK

Hükümet, yasağın 1 Haziran 2025'te başlayacağını doğrularken DEFRA, İngiltere hükümeti ile Birleşik Krallık’a bağlı hükümetlerin yasak üzerinde yakın bir şekilde çalıştığını ve ‘yürürlüğe girme tarihlerini uyumlu hale getirileceğini’ belirtti.