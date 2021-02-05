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    İngiltere'nin aşı politikasını eleştiren Piers Corbyn tutuklandı

    Birleşik Krallık’ta İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn'in, hükümetin koronavirüs aşı programını "Nazi kampları"na benzeten el ilanları paylaştığı için tutuklandı.
    • AA
    • 05.02.2021 - 04:13
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 04:28
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    İngiltere'nin aşı politikasını eleştiren Piers Corbyn tutuklandı

    Piers Corbyn, el ilanlarında Auschwitz toplama kampına ait bir fotoğrafı kullanarak hükümetin aşı programını eleştirmişti.

    Ayrıca Corbyn'in ilanlarda kampın giriş kapısında yazılı olan "Çalışmak sizi özgür kılar" ifadesini "Aşılar özgürlüğe giden güvenli yoldur." şeklinde değiştirdiği görüldü.

    NAZİ KAMPINA BENZETTİ

    73 yaşındaki Piers Corbyn'in İngiltere'nin koronavirüs aşı programını Nazi kamplarına benzetmesi ve eleştirmesi üzerine "kamu zararına davranış" ve "kötü niyetli iletişim" gerekçeleriyle tutuklandı.

    İngiltere nin aşı politikasını eleştiren Piers Corbyn tutuklandı #1

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