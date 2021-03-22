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    İngiltere'nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı

    İngiltere'de polislere protestoculara müdahale için daha fazla yetki verilmesi, Bristol'da şiddetli gösterilerin oluşmasına neden oldu.
    • AA
    • 22.03.2021 - 00:52
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 01:02
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    İngiltere'nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı

    İngiltere'de polise protestolara müdahale için daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı Bristol kentinde düzenlen gösteri, şiddet olaylarına dönüştü.

    GÖSTERİCİLER KARAKOLA SALDIRDI

    Tasarı karşıtı yüzlerce kişi, Bristol merkezinde toplanarak Bridewell Polis Karakoluna yürümeye başladı. Polis, tasarının geri çekilmesini isteyen göstericilere karakola vardıklarında müdahale etti. Polise direnen eylemciler, karakolun camlarını taşlarken, polislere de havai fişekle karşılık verdi.

    İngiltere nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı #1

    POLİS MİNİBÜSÜNÜ ATEŞE VERDİLER

    Göstericiler, ayrıca karakol önündeki ve yakınlarındaki bir parktaki iki ayrı polis minibüsünü ateşe verdi.

    İngiltere nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı #2

    1 POLİSİN KOLLARI VE KABURGALARI KIRILDI

    Avon ve Somerset Polis Federasyonu Başkanı Andy Roebuck, olaylar sırasında bir polisin kolları ve kaburgalarının kırıldığını söyledi.

    İngiltere nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı #3

    "POLİSLER ÇOK KÖTÜ YARALANDI"

    İngiltere ve Galler Polis Federasyonu Başkanı John Apter ise, olayları "korkunç" olarak niteleyerek, "Bazı polis memurları çok kötü yaralandı, polis araçlarına zarar verildi, bir polis karakolu saldırıya uğradı." dedi.

    İngiltere nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı #4

    TASARININ İÇERDİĞİ YETKİLER

    Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

    Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün, bir kurumunun işlerini veya ulaşımı aksatacak ya da çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

    Yasaya karşı gelenlere 10 yıla kadar hapis ya da para cezası verilebilecek.

    İngiltere nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı #5

    İngiltere nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı #6

    İngiltere nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı #7

    İngiltere nin Bristol kentinde eylemciler polis karakoluna saldırdı #8

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