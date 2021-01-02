İngiltere'nin ilk başörtülü Müslüman hakimi

Raffia Arshad isimli Müslüman bir kadın, İngiltere'de hakim olarak atanmasının ardından bunun kişisel bir başarı olmadığını söyledi.

İslam karşıtı uygulamalarla gündeme gelen İngiltere'de bir ilk yaşandı.

17 yıldan fazla bir süre boyunca aile hukukuna yönelik avukatlık görevini gerçekleştiren Müslüman bir kadın, hakim olarak atandı.

Hakim olarak atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Raffia Arshad, bu başarısıyla başkalarına da öncü olmayı umduğunu belirtti.

"HERKES İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI"

Raffia Arshad, "Bu sadece kişisel bir başarı değil, farklı bir geçmişe sahip herkes için büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

KLİŞEYİ KIRDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

40 yaşındaki Müslüman hakim Arshad, atamayla birlikte çoğu insanın kafasındaki "hakim görüntüsü" klişesini kırdığını dile getirerek, atama kararı nedeniyle çok sayıda tebrik aldığını söyledi.