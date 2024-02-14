İngiltere'nin Interpol Genel Sekreter adayı Kavanagh: Türkiye'ye destek önemli Interpol adayı Kavanagh, "Türkiye, dünyanın güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor" dedi. Kavanagh, Türkiye'yi 'kilit ortak' olarak tanımladı.

AA

Interpol Polis Hizmetleri Geçici İcra Direktörü ve İngiltere 2024 Interpol Genel Sekreter adayı Stephen Kavanagh, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Türkiye'den övgüyle bahsetti.

Kavanagh, Türkiye'ye destek verilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Geçici görevlendirmeyle Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Polis Hizmetleri İcra Direktörlüğünü yürüten ve İngiltere'nin 2024 Interpol Genel Sekreter adayı olan Kavanagh, Türkiye temasları sırasında açıklamalarda bulundu.

Interpol ve Türk kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliği

Türkiye'nin Interpol'ün 100 yıl önce kurucu üyesi ve bundan dolayı çok önemli bir ortağı olduğunu vurgulayan Kavanagh, Interpol ve Türk kolluk kuvvetleri arasındaki son iş birliğiyle 18 farklı ülkede çeşitli suçlardan aranan 60'ı aşkın şüphelinin yakalandığını söyledi.

"Türkiye, dünyanın güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor"

Interpol'ün dünyanın dört bir yanındaki en ağır suçlardan bazılarıyla mücadele edebilmesi için ülkeler arasında istihbarat paylaşımına yardımcı olduğuna işaret eden Kavanagh, "Interpol, Türkiye'nin ve bunun karşılığında da Türkiye, dünyanın güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin terörle mücadelede stratejik ve coğrafi öneme sahip bir rolü var." diyen Kavanagh, Türkiye'nin desteği ve Interpol'ün kırmızı bülteniyle farklı ülkelerde aranan 6 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

"Kilit ortaklardan birisi"

Interpol üzerinden paylaşılan parmak izi verileriyle bir terör zanlısının sınırı geçmesine engel olunduğunu dile getiren Kavanagh, şöyle konuştu:

Bu kişiyi durdurabildik çünkü parmak izleri, daha önce el yapımı bir patlayıcı üzerinde bulunan izlerle eşleşiyordu. Türkiye, bu operasyonu mümkün kılan 'WATCHMAKER' projesinin de kilit ortaklarından birisi.

Kavanagh, teröre imkan sağlayan finansmanın kesilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğinin altını çizerek, terör örgütü Eş-Şebab'ın finansmanının üçte birinin şu anda çevresel suçlardan geldiğini, "bu örgütlere giden parayı kesmenin terörü kökünden durdurmaya yardımcı olacağını" anlattı.

"Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verilmesi önemli"

İngiltere'nin bir önceki Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olarak terörün sebep olduğu yaşam kayıplarını çok iyi bildiğine dikkati çeken Kavanagh, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu yüzden Türkiye gibi üye ülkelerin, terörle mücadelesine destek verilmesi Interpol'ün en önemli misyonlarından birisi.

"Kara para aklama suçu çok daha karmaşık hal aldı"

Yapay zeka ve siber suçlar ilişkisine de değinen Kavanagh, şöyle dedi:

Bitcoin gibi kripto paralar nedeniyle kara para aklama suçu, çok daha karmaşık bir hal aldı ve yapay zekanın da yasa dışı işlemleri takip etmeyi, olduğundan daha da zorlaştırdığını görüyoruz.

Kavanagh, Interpol'ün yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak karmaşık soruşturmalarda, "normalde soruşturmacıların aylarını ya da yıllarını alacak bağlantıları" kurabildiklerini vurguladı.

"Yapay zekayı kullanıyoruz"

Interpol'ün yapay zekadan faydalandığını da belirten Kavanagh, şöyle konuştu:

Yapay zekayı kullanarak, cinsel suçluların ve teröristlerin hangi dark web sitelerini ne zaman kullandıklarının modelini çıkartabiliyoruz.



Interpol olarak karmaşık uluslararası suç faaliyetleriyle mücadelede yapay zekayı kullanıyoruz.

Interpol'den 30 ülkede çevrim içi suçlara vurgun

Kavanagh, çevrim içi suçların her geçen gün arttığına, siber suçluların birçok kişisel veriyi hedef aldığını söyledi.

Yapay zekanın, bu tehditleri önleme ve bunlarla mücadelede daha fazla rol oynaması gerektiğine dikkati çeken Kavanagh, şu bilgiyi verdi:

Interpol'de, iş yerlerine ait e-posta adreslerini ele geçiren, yatırım sahtekarlığı yapan ve yasa dışı kumar odaları yöneten bilgisayar korsanlarına yönelik 30'u aşkın ülkeyi kapsayan bir operasyon koordine ettik.

82 binden fazla şüpheli banka hesabını kapattılar

Kavanagh, operasyonun sonunda 82 bini aşkın şüpheli banka hesabını kapattıkları, 30 ülkede yaklaşık 200 milyon ABD doları ve 100 milyon ABD dolarının üzerinde sanal paraya el konulmasına yardımcı oldukları bilgisini paylaştı.

Bazı ülkelerdeki seçimlere, siber müdahale konusunda Interpol'ün müdahale ve önlemlerine ilişkin Kavanagh, şunları kaydetti:

Genel Sekreter olarak Interpol'ün, bu tür yasa dışı faaliyetlerin üzerine gidebilmeleri için üye devletlere daha fazla yardım etmesini sağlamak istiyorum.



Bu yardım, bu tür siber araçlara güç veren sunucuların kapatılmasının yanı sıra delil toplanması ve paylaşımını da kapsayacaktır.

"Ciddi bir endişe duyuyorum"

Kavanagh, Interpol'ün görevinin çok açık ve net olduğunu, üye devletlerin siyasi işlerde ya da devlet eliyle işlenen suçlarda hiçbir rollerinin bulunmadığını bildirdi.

Suçluların "seçimlere müdahaleyi de kapsayabilen her tür çevrim içi suçu işlemek için dark web üzerinden araçlar satın alabildiğine" işaret eden Kavanagh, şu görüşü dile getirdi:

Ama her geçen gün daha fazla suçlunun, bizim tabirimizle, 'siber suçu bir hizmet gibi kullanıyor' olmasından ciddi bir endişe duyuyorum.

"2022'de Türkiye'deki cihazlara 20 milyonun üzerinde saldırı yapıldı"

Kuruluş amaçlarının "dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetlerini suçla mücadele için bir araya getirme" olduğunu ifade eden Kavanagh, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Siber suç, Interpol için halihazırda bir endişe unsuru çünkü dünyanın büyük bir kısmı çevrim içi yaşıyor. 2022'de Türkiye'deki cihazlara 20 milyonun üzerinde saldırı yapılmış.



2023'te ise Türkiye, sanayiye yönelik siber suç saldırılarına maruz kalan en önemli bölgelerden birisi oldu.

Interpol dönüm noktasında

Kavanagh, Interpol Genel Sekreterliği'ne seçilmesi durumunda öncelik vereceği konulara değinerek, Londra'nın doğusunda üniformalı bir polis olarak göreve başladığını, bugün polisin karşılaştığı sınamalar karşısında onlara nasıl yardımcı olabileceğini bildiğini anlattı.

Interpol'ün bir "dönüm noktasında" olduğunu vurgulayan Kavanagh, şöyle konuştu:

İnsan kaçakçılığı ve diğer kaçakçılık faaliyetleri, siber terör ve mali suçlar ile çevre hırsızlığı ve çürüme, Interpol’ün tespit etmek, sonlandırmak ve adalet sağlamak için çok daha fazla şey yapabileceği ve yapması gereken mevcut sınamalar arasında.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)