İngiltere'nin, mültecileri Türkiye'ye gönderme planı

İngiliz basını, İngiltere'nin ülkedeki mültecileri para karşılığında farklı ülkelere gönderme planı yaptığını, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu yazdı.

Özellikle Suriye iç savaşından sonra Avrupa'ya yönelen mülteci akınında önemli bir artış yaşandı.

Türkiye'yi mülteci akınına karşı tampon olarak kullanan Avrupa ülkeleri, sınırları içindeki mültecilerden "kurtulmak" için de farklı yollar arıyor.

PARA KARŞILIĞI MÜLTECİLERİ ÜLKEDEN ÇIKARACAKLAR

Bu kapsamda İngiliz basınında çıkan haberlere göre İngiltere, ülkedeki mültecileri para karşılığında farklı ülkelere göndermenin peşinde.

İçişleri Bakanı Priti Patel'in, İngiltere'ye yasadışı yollardan ulaşarak sığınma başvurusunda bulunanları, başvurularıyla uğraşacak denizaşırı bölgelere yerleştirme planı üzerinde çalıştığı belirtildi.

"TÜRKİYE'YE DE GÖNDERELİM"

Mültecilerin gönderileceği yerler arasında, Atlantik'teki Man Adası ve Cebelitarık ile Pasifik'teki Ascension ve St. Helena Adası'nın yanısıra Türkiye'nin de olduğu ileri sürüldü.

Bir yandan plan üzerinde çalışma devam ederken, söz konusu ülkelerle de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Söz konusu planın ise gelecek hafta açıklanması bekleniyor.