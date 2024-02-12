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İngiltere'nin Ruanda planı insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmıyor

İngiltere'nin Ruanda planı insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmıyor İngiltere'de milletvekilleri tarafından hazırlanan rapora göre, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı, İngiltere'nin insan hakları yükümlülükleriyle temelden bağdaşmıyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor.