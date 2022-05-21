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    İngiltere'nin Ruanda'ya göndereceği sığınmacıların kalacağı tesisler açıldı

    Ruanda'da, İngiltere'den gönderilecek göçmen ve sığınmacıların yerleştirileceği üç tesisin açılışı yapıldı.
    • 21.05.2022 - 05:52
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    İngiltere'nin Ruanda'ya göndereceği sığınmacıların kalacağı tesisler açıldı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kaçak göçmenlere çözüm için Ruanda'da sığınmacı tesisleri açılacağını belirtmişti.

    İlk 50 kişi, birkaç hafta için'de Ruanda'da

    AA'nın haberine göre; Ruanda Hükümet Sözcü Yardımcısı Alain Mukurarinda, göçmenleri ağırlamak için hazırlıkların sürdüğünü ve bu ayın sonuna doğru ilk grubu beklediklerini söyledi.

    Mukurarinda, "İlk göçmenlerin  Ruanda'ya varış tarihi henüz belli değil. Yaklaşık 50 kişiden oluşan ilk grubun muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde geleceğini düşünüyoruz" dedi.

    İngiltere nin Ruanda ya göndereceği sığınmacıların kalacağı tesisler açıldı #1

    Rezidans ve otellerde ağırlanacaklar

    Göçmenlerin, Hope Hostel, Desire Otel ve Hallmark rezidanslarında ağırlanacağı açıklandı.

    Mukurarinda, "İngiltere'ye kaçak giren göçmenlerin yanı sıra aileler, bekarlar ve yaşlılar dahil olmak üzere tüm kategorilerdeki insanları bekliyoruz ve bu yüzden onları ağırlamak için farklı tesisler hazırladık" dedi.

    İngiltere nin Ruanda ya göndereceği sığınmacıların kalacağı tesisler açıldı #2

    Seyahat hakları olacak

    Göçmenleri hapsetmeyeceklerini ve sadece ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Mukurarinda, göçmenlerin seyahat haklarının olduğunu belirtti.

    Mukurarinda, "Göçmenler ve sığınmacılar, tıpkı Ruandalılar gibi hareket özgürlüğüne sahip olacaklar" ifadesini kullandı

    İngiltere nin Ruanda ya göndereceği sığınmacıların kalacağı tesisler açıldı #3

    5 yıl boyunca tesislerde kalacaklar

    İngiltere ile imzaladıkları sözleşmeye göre, göçmenlerin 5 yıl boyunca tesislerde ağırlanacağını, daha sonra iltica başvurusu yapma hakkına sahip olacakları açıklandı.

    İngiltere nin Ruanda ya göndereceği sığınmacıların kalacağı tesisler açıldı #4

    İngiltere ve Ruanda, İngiltere'de yaşa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalamıştı.

    İngiltere nin Ruanda ya göndereceği sığınmacıların kalacağı tesisler açıldı #5

    İngiltere nin Ruanda ya göndereceği sığınmacıların kalacağı tesisler açıldı #6

    İngiltere nin Ruanda ya göndereceği sığınmacıların kalacağı tesisler açıldı #7

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    İngiltere nin Ruanda ya göndereceği sığınmacıların kalacağı tesisler açıldı #9

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