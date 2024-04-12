İngiltere'nin yağmaladığı 32 eser, Gana'ya iade edildi 1874'teki savaş sırasında İngiliz askerlerinin yağmaladığı mücevherler, Gana'ya teslim edildi.

AA

Gana'dan Avrupa'ya kaçırılan 150 yıllık 32 tarihi eser, Batı Afrika ülkesine iade edildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki British Museum ile Victoria ve Albert Müzesi (V&A) Asante Kraliyeti'ne ait eserler geri verildi.

Açıklamada, aralarında altın ve gümüş kıyafetler​​​​​​​in de olduğu eserlerin Ashanti vilayetinin başkenti Kumasi'deki Manhyia Sarayı Müzesi'nde sergileneceği kaydedildi.

İngiliz askerleri yağmaladı

Gana'da 1874'teki Sagrenti Savaşı'nda İngiliz askerleri tarafından yağmalanan bu eserler, 1965'ten bu yana İngiltere'deki farklı müzelerde sergileniyordu.

Gana'ya ait sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde yer alıyor.

British Museum ile V&A, ocakta "Asante Kraliyet mücevherleri" olarak bilinen Gana'ya ait altın eserleri, sergilenmesi için 150 yıl sonra bu ülkeye gönderme kararı aldığını duyurmuştu.

Çalınma haberleri üzerine ülkeler eserlerini geri istedi

Özellikle British Museum'da eserleri sergilenen ülkeler, geçen yıl bu müzenin depolarından yaklaşık 2 bin parçanın kaybolması, çalınması ve zarar görmesi haberlerinin ardından eserlerini geri istemişti.

Bu ülkeler arasında Gana ve Türkiye de bulunurken, Yunanistan ise yıllardır talep ettiği Elgin mermerlerini geri almak için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

İki ülke arasında 'mermer' krizi

Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere ziyareti kapsamında Başbakan Rishi Sunak'la görüşmesinde, Elgin mermerleri konusunu açacağını söylemişti.

Sunak, bu açıklamalar üzerine Miçotakis'le görüşmesini iptal etmişti.

İngiltere, müzelerinde bulunan başka ülkelere ait eserleri koruduğunu, geçmişte resmi yollarla ülkeye getirdiğini ve söz konusu ülkelerin tanıtımına katkı sunduğu gerekçeleriyle iade etmiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)