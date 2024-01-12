İngiltere'nin Yemen'e saldırı yorumu: Meşru müdafaa Silahlı Kuvvetler Bakanı Heappey, "Bizim ve Amerikalıların dün geceki eylemi meşru müdafaa amaçlıydı" dedi.

AA & Ensonhaber

ABD ile birlikte Yemen'i vuran İngiltere, saldırıları savunan bir açıklama yaptı.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Yemen'deki hedeflere gece boyunca düzenledikleri askeri saldırıların "meşru" olduğunu söyledi.

Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, "masum yaşamlara ve küresel ticarete yönelik tehdidin" büyüdüğünü, gemileri koruma sorumluluğu hissettiklerini belirtmişti.

"Meşru müdafaa amaçlıydı"

Times Radio'ya demeç veren Heappey, şu ifadeleri kullandı:

Bizim ve Amerikalıların dün geceki eylemi, yasal ve makul işlerini yürüten savaş gemilerimize yönelik daha fazla saldırılara karşı savunma kapsamında meşru müdafaa amaçlıydı.

Kızıldeniz'de yaşanan gerilim

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Tedarik zinciri endişesi

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.