Dolar
7.2907
0.859%
Euro
8.5326
-0.9265%
Altın
2035.04
-1.3663%
Borsa
1060.59
2.5319%
G. Altın
477.149
-0.4753%
Bitcoin
84407.38
-1.3494%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Interpol, Beyrut'a uluslararası uzmanları gönderiyor

    Uluslararası Polis Teşkilatı, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için Lübnan'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek.
    • AA
    • 08.08.2020 - 06:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Interpol, Beyrut'a uluslararası uzmanları gönderiyor

    Lübnan'ın liman başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin patlaması sonucu 154 kişi hayatını kaybettiği, 6 bin kadar kişinin yaralandığı olayın ihmal mi, yoksa bir saldırı mı olduğu araştırılırken, ölenlerin kimliklerinin tespiti için de İnterpol devreye girdi.

    UZMAN EKİP, KİMLİK BELİRLEMESİ YAPACAK

    Interpol'den yapılan açıklamada, Lübnanlı yetkililerin talebi üzerine patlamada yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için Beyrut'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibin gönderileceği belirtildi.

    "LÜBNAN'A TÜM YARDIMLARI SAĞLAYACAĞIZ"

    Açıklamada ifadelerine yer verilen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Interpol'ün deneyimi ülke yetkililerine değerli yardım sağlayabilir ve Lübnan'a gerekli tüm yardımları sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

    Görüş Bildir