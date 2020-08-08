Interpol, Beyrut'a uluslararası uzmanları gönderiyor

Uluslararası Polis Teşkilatı, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için Lübnan'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek.

Lübnan'ın liman başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin patlaması sonucu 154 kişi hayatını kaybettiği, 6 bin kadar kişinin yaralandığı olayın ihmal mi, yoksa bir saldırı mı olduğu araştırılırken, ölenlerin kimliklerinin tespiti için de İnterpol devreye girdi.

UZMAN EKİP, KİMLİK BELİRLEMESİ YAPACAK

Interpol'den yapılan açıklamada, Lübnanlı yetkililerin talebi üzerine patlamada yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için Beyrut'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibin gönderileceği belirtildi.

"LÜBNAN'A TÜM YARDIMLARI SAĞLAYACAĞIZ"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Interpol'ün deneyimi ülke yetkililerine değerli yardım sağlayabilir ve Lübnan'a gerekli tüm yardımları sağlamaya devam edeceğiz." dedi.