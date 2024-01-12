Irak, ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısını kınadı Irak hükümetinden yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere ait noktalara düzenlediği saldırıları kınayarak, bu saldırıların savaşın çemberini genişleteceği belirtildi.

İHA

Yemen'deki İran destekli Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını açıkladı.

Gelişmenin ardından ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Kızıldeniz'de artan tansiyon dünyanın gündeminde...

Irak'tan ABD ve İngiltere'ye tepki

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husileri hedef alan hava saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının bölgedeki savaş çemberini genişleteceği uyarısında bulunularak, "Yemen'e ve egemenliğine yönelik yapılan saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Savaşın büyümesinin soruna çözüm olmadığı kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmesi ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen acımasız savaşı durdurmaya yönelik bir karar almasıyla çözüm sağlanabileceği belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik haksız savaşının başlamasından bu yana Irak’ın İsrail’e destek verilmesinin sonuçları konusunda çok kez uyarıda bulunduğu hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Büyük ülkeleri sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde durumun kontrolden çıkarak Gazze ve Filistin sınırlarıyla kısıtlı kalmayacağı ve bütün bölgeye yayılacağı konusunda uyarmıştık.” ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İngiltere ordusu dün Kızıldeniz’de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen’deki Husilere ait noktalara gece saatlerinde havadan ve denizden saldırı gerçekleştirmişti. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, saldırılarda 5 Husi mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını açıklamıştı.

Kızıldeniz’deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu değerlendirdikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze drone'ları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze drone'larla hedef alındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)