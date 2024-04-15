Irak Başbakanı konuştu: Joe Biden saatiyle oynadı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. İkili arasındaki görüşmede Joe Biden'ın tavırları ise dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Orta Doğu'daki gerilimin yükseldiği bir dönemde kritik bir görüşme yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Irak lideri Muhammed Şiya es-Sudani'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

İki lider Orta Doğu'da gerilimin sürdüğü bu süreçte ortaklık konusunu ele aldı.

DEAŞ'la mücadele

İsrail'e olan bağlılığını yineleyen Biden, "Irak da dahil olmak üzere ABD bölgedeki çıkarlarını ve ortaklarını korumaya kararlı" dedi.

Irak ve ABD'nin DEAŞ'ı yenmek için omuz omuza çalıştığını söyledi.

Diğer yandan Irak Başbakanı Sudani, Orta Doğu'da yaşanan olaylarda ABD ve Irak'ın görüşlerinin farklı olabileceğini ve çatışmanın büyümesini engellemek istediklerini belirtti.

ABD ile ilişkilerde "tam ortaklığa" geçmek istediklerini belirten Sudani, ABD-Irak ilişkilerin önemli bir kavşakta bulunulduğunu belirtti.

Tavırları dikkat çekti

Görüşmede ABD Başkanı Biden'ın tavırları ise sosyal medyada dikkat çekti.

Saati ile oynadı

Irak Başbakanı’nın konuşması sırasında Biden saati ile oynadı.

O anlar sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.