Irak: Türkiye operasyonlara son vermezse BMGK’ya gideriz

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, Türkiye’nin Irak'taki askeri operasyonlarına son vermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurabileceklerini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, Türkiye’nin Irak topraklarındaki askeri operasyonlara son verilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Arap Birliği’ne başvurabileceklerini belirterek, “Elimizde ayrıca ekonomik etki araçları var” dedi.

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Sahhaf, açıklamasında, “Irak, bu sorunun görüşülmesi için BMGK’yı acil toplanmaya çağırabilir, Arap Birliği, İslam İşbirliği Örgütü ve diğer kurumlara başvurabiliriz” dedi.

Türkiye’ye ekonomik dahil diğer etki araçlarına da sahip olduklarını dile getiren sözcü, “Irak’ta onlarca Türk ekonomik ve yatırım şirketi bulunuyor, iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllık 16 milyar doları geçiyor” ifadesini kullandı.

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Halihazırda Irak’ın sorunu diyalog yoluyla çözüme kavuşturmaya çalıştığını kaydeden Sahhaf, “Tüm bu etki araçları, Irak hükümetinin elindeki kozlar, ama biz bölgenin güvenliğine olumsuz yansıyan bu sorunun aşılması için olası ortak yol olarak halen politik diyalog ve iyi komşululuk ilkelerini değerlendiriyoruz” diye ekledi.

Iraklı diplomat, Türkiye’nin Irak yönetimiyle koordine etmeden gerçekleştirdiği askeri operasyonların aynı zamanda terörle mücadele çabalarını bozduğunu ve sınır bölgede gerilimi tırmandırdığını da sözlerine ekledi.