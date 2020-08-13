Dolar
7.3356
0.0272%
Euro
8.6719
0.3483%
Altın
1962.26
2.4122%
Borsa
1100.26
-1.2493%
G. Altın
462.739
2.3638%
Bitcoin
84423.96
-0.1728%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Irak, Türkiye'ye karşı Arap ülkelerini yardıma çağırdı

    Irak, 2 PKK'lının öldüğü SİHA saldırısı sonrasında Türkiye'ye karşı Arap müttefiklerinden yardım talebinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 20:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Irak, Türkiye'ye karşı Arap ülkelerini yardıma çağırdı

    Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK mensubunun hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.

    Bunun üzerine Irak, Türkiye'nin sınırda yürüttüğü askeri operasyonlara karşı Arap ülkelerinden yardım istedi.

    IRAK, TÜRKİYE'YE KARŞI ARAP ÜLKELERİNDEN YARDIM İSTEDİ

    Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Mısır, Ürdün, Suudi ve Kuveytli mevkidaşlarının yanı sıra Arap Ligi ile, 'Ankara ile yüzleşme konusunda' diplomatik destek almak için temasa geçtiğini söyledi.

    Hüseyin, Arap müttefiklerinden "Tehlikeli gelişmelerden kaçınmak" ve "Türkiye'yi Irak'taki askerlerini çekmeye zorlayacak bir tutum" geliştirmek adına birlikte hareket etmek için talepte bulundu.

    Irak, Türkiye ye karşı Arap ülkelerini yardıma çağırdı #1

    FRANSA YİNE DEVREYE GİRDİ

    Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı da Salı günkü operasyonu bahane ederek Türkiye'yi eleştiren bir açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Bu ciddi olayın tam olarak nasıl geliştiğine dair hiçbir noktanın karanlıkta kalmaması gerektiği" belirtildi.

    Irak, Türkiye ye karşı Arap ülkelerini yardıma çağırdı #2

    Görüş Bildir