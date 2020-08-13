Irak, Türkiye'ye karşı Arap ülkelerini yardıma çağırdı

Irak, 2 PKK'lının öldüğü SİHA saldırısı sonrasında Türkiye'ye karşı Arap müttefiklerinden yardım talebinde bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK mensubunun hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.

Bunun üzerine Irak, Türkiye'nin sınırda yürüttüğü askeri operasyonlara karşı Arap ülkelerinden yardım istedi.

IRAK, TÜRKİYE'YE KARŞI ARAP ÜLKELERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Mısır, Ürdün, Suudi ve Kuveytli mevkidaşlarının yanı sıra Arap Ligi ile, 'Ankara ile yüzleşme konusunda' diplomatik destek almak için temasa geçtiğini söyledi.

Hüseyin, Arap müttefiklerinden "Tehlikeli gelişmelerden kaçınmak" ve "Türkiye'yi Irak'taki askerlerini çekmeye zorlayacak bir tutum" geliştirmek adına birlikte hareket etmek için talepte bulundu.

FRANSA YİNE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı da Salı günkü operasyonu bahane ederek Türkiye'yi eleştiren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu ciddi olayın tam olarak nasıl geliştiğine dair hiçbir noktanın karanlıkta kalmaması gerektiği" belirtildi.