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Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, Tayaran'da iki ayrı patlama meydana geldiğini, ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.