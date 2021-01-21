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    Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi

    Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, Tayaran'da iki ayrı patlama meydana geldiğini, ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.
    • AA
    • 21.01.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 11:52
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    Irak'ın başkenti Bağdat'taki Operasyonlar Komutanlığı, kent merkezinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

    Toptan ticaretin yapıldığı bölgede meydana geldiği belirtilen iki patlamada, ölü ve yaralılar olduğu bilgisi aktarıldı.

    12 ÖLÜ, 25 YARALI

    Tayaran Meydanı'ndaki patlamaların intihar saldırısı oldukları ve 12 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi VİDEO

    BÖLGEYE GİDEN YOLLAR KAPATILDI

    Patlamanın ardından güvenlik güçleri, bölgeye giden yolları kapattı. Saldırıyı henüz, üstlenen olmadı.

    Irak ın başkenti Bağdat ta patlama meydana geldi #1

    Irak ın başkenti Bağdat ta patlama meydana geldi #2

    Irak ın başkenti Bağdat ta patlama meydana geldi #3

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