- Haberler
- Dünya Haberleri
- Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi
Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, Tayaran'da iki ayrı patlama meydana geldiğini, ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.
- AA
- 21.01.2021 - 11:12
- Güncelleme : 21.01.2021 - 11:52
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Operasyonlar Komutanlığı, kent merkezinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Toptan ticaretin yapıldığı bölgede meydana geldiği belirtilen iki patlamada, ölü ve yaralılar olduğu bilgisi aktarıldı.
12 ÖLÜ, 25 YARALI
Tayaran Meydanı'ndaki patlamaların intihar saldırısı oldukları ve 12 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi VİDEO
BÖLGEYE GİDEN YOLLAR KAPATILDI
Patlamanın ardından güvenlik güçleri, bölgeye giden yolları kapattı. Saldırıyı henüz, üstlenen olmadı.