Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
132.965
-2.34%
EXEN Coin
9.61
2.56%
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    Irak'ın Nasıriye kentinde, sokağa çıkma yasağı getirildi

    Nasıriye kentinde Şii Sadr grubu lideri Mukteda Sadr yanlıları ile hükümet karşıtı protestocular arasında çıkan çatışmalar şiddetini arttırırken, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
    • İHA
    • 28.11.2020 - 07:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ın Nasıriye kentinde, sokağa çıkma yasağı getirildi

    Irak'ta Şii lider Mukteda el-Sadr’ın başkent Bağdat başta olmak üzere diğer kentlerde düzenlediği ortak Cuma namazının ardından Nasıriye kentinde Sadr yanlılarının hükümet karşıtı protestoculara saldırmasıyla başlayan ve şu ana kadar 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan çatışmalar şiddetini arttırdı.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

    Kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulurken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi Nasıriye Polis Dairesi Müdürü Hazım el-Vaili’yi görevden aldı.

    Şiddet olayları kapsamında görevden alınan el-Vaili hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

    Irak ın Nasıriye kentinde, sokağa çıkma yasağı getirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir