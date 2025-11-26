Iraklı Kürt genç Rus eş ve ev vaadiyle yola çıktı kendini cephede buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna-Rusya savaşında barış çabaları yeşerirken 4. yılına girmek üzere olan çatışmalarda iki ülke vatandaşlarının yanında çokça yabancı savaşçı da cephede yer aldı.

Rusya cephesinde Güney Kore askerleri, Afrikalı paralı askerler çarpışırken Ukrayna tarafında da birçok Avrupalı ve ABD'li paralı asker çatışmaya girdi.

Bunun yanında iki tarafta da yaşanan personel eksikliği farklı yollara başvurulmasına neden oluyor.

Bu kapsamda ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

KAYIP GENÇTEN GELEN VİDEO: RUSYA'DA UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞIYORUM

Rudaw'ın haberine göre Irak'ın Erbil şehrinde yaşayan Metin Wehab, aylar önce kayboldu.

Erbil'de bir oto yıkamacıda çalışan Wehab, çalıştığı bölgeden evine gelerek kimlik kartı çıkarttı.

Altınköprü ilçesinde çalışmak için temmuz ayında evden ayrılan Iraklı gençten bir daha haber alınamadı.

Başlarına gelen olayı anlatan ve kardeşinden 15 Ağustos'a kadar haber alamadığını belirten ağabey Siyamend Wehab o gün kardeşinden bir video kaydı aldıklarını söyledi.

Kardeşinin video kaydında "Ben Rusya'dayım ve sınırda Ukrayna'ya karşı savaşıyorum" ifadelerini kullandığını belirten ağabey Wehab, olayı araştırınca çevrelerinde tanıdıkları olan başka gençlerin de aynı şekilde Rusya cephesinde olduğunu öğrendi.

"BURADA ÇOK KÜRT VE ARAP VAR"

Wehab ailesinin ulaştığı o gençlerden biri aileye, “Aramızda çok sayıda Kürt ve Iraklı Arap var” dedi.

Kardeşinin nasıl savaşa gittiğini anlatan ağabey Wehab, Kürt gençlerin Rus eş, pasaport ve ev vaadiyle kandırıldıklarını söyledi.

"RUS EŞ, EV VE PASAPORT GARANTİ"

Wehab, “Kendi isteğiyle gitmiş, zorla değil ama onlara işin çok iyi olduğunu, maaşın yüksek olduğunu, evin, pasaportun ve Rus bir eşin ‘garanti’ olduğunu söylemişler.

Bu yüzden gençler kanıp gidiyorlar ama onlara savaş cephesine gideceklerini söylemiyorlar.” dedi.

Bölge yetkililerine konuya ilişkin başvuruda bulunan Wehab ailesi, çocuklarının sağ olup olmadığını merak ediyor.