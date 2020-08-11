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    Irak'ta DEAŞ saldırı düzenledi: 1 ölü 3 yaralı

    Terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıya karşı çatışmaya giren güvenlik güçlerinden 1 subay hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
    • AA
    • 11.08.2020 - 05:08
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    Irak'ta DEAŞ saldırı düzenledi: 1 ölü 3 yaralı

    Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresinin yaptığı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneybatısındaki Macid köyüne saldıran DEAŞ terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

    BİR SUBAY HAYATINI KAYBETTİ

    Çatışmada bir subay hayatını kaybetti. İkisi sivil 3 kişi de yaralandı.

    Irak yönetimi Aralık 2017'de ülke topraklarını DEAŞ'ın elinden geri aldığını ilan etmişti. Ancak terör örgütünün çeşitli bölgelerdeki uyuyan hücreleri silahlı saldırılara devam ediyor.

    Irak ta DEAŞ saldırı düzenledi: 1 ölü 3 yaralı #1

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